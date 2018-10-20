Aksaray'da otomobil hırsızlığı iddiası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla göz altına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi oto parkında park halinde olan Kamil D'ye ait 68 FC 865 plakalı otomobil çalındı. Polis...