Aksaray'da otomobil hırsızlığı iddiası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla göz altına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi oto parkında park halinde olan Kamil D'ye ait 68 FC 865 plakalı otomobil çalındı. Polis ekipleri hırsızlığın gerçekleştiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin O.K. (30) ile V.K. (28) tarafından düz kontak yöntemiyle çalındığı belirlendi. Çalınan otomobil Ortaköy ilçesinde bulunurken, polis şüphelileri yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K. tutuklanırken, V.K. adli kontrol şarttı ile bırakıldı.