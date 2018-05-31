Aksaray'da otomobil devrildi: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 3’ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay Gökdoğan (19 ) idaresindeki 33 VAN 30 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 20. kilometresinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan İzzettin (38), İlhan (40) ve Muhammed Eren Gökdoğan (14) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oktay, İzzettin ve İlhan Gökdoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



