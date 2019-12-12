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Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Cumaali Aktay idaresindeki 51 AR 339 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.Kazada, sürücü Aktay ile araçta...
Genel 12.12.2019, 15:56
AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Aktay ile araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi daha yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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