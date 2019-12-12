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Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Cumaali Aktay idaresindeki 51 AR 339 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.Kazada, sürücü Aktay ile araçta...

Genel 12.12.2019, 15:56
Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Cumaali Aktay idaresindeki 51 AR 339 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Aktay ile araçta bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi daha yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#Aksaray #trafik kazası #yaralı
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