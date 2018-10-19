Aksaray'da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) - Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı Aksaray Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

OSB Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, yatırımcıların tapu ve ruhsat talepleri ile sorun ve ihtiyaçlarla ilgili talepleri görüşüldü.

Daha sonra açıklamada bulunan Vali Aykut Pekmez, Aksaray’ın yatırım avantajlarından yararlanmak isteyen önemli sayıda yatırımcının yeni genişleme alanında yatırım yapmak istediğini vurgulayarak, 495 hektar alanın yatırımcılara tahsis edilmesi ile birlikte gelişen sanayinin Aksaray’a yeni ve hızlı bir ivme daha kazandıracağını, bu konuda gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı.