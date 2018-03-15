Aksaray'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı

AKSARAY (AA) - Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Valilik makamında yapılan toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, yönetim kurulu üyeleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı.

Vali Pekmez, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdikleri verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Aksaray’da yatırım ve istihdamın arttırılması, OSB’nin genel ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi konularında görüş alışverişi yaptıklarını ifade eden Pekmez, "Yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen fabrika sahiplerinin tapu talepleri ile yapımı tamamlanmış ancak kullanılmayan fabrika binalarını kiralayarak yatırım yapmak isteyen yatırımcıların taleplerini değerlendirdik. El birliği içerisinde Aksaray'ın tarımda, sanayide ve diğer alanlarda daha iyi duruma gelmesi için gayret gösteriyoruz." dedi.