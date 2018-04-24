Aksaray'da öğrencilerden Suriye'lilere yardım

AKSARAY (AA)- Aksaray'da, öğrencilerin harçlıklarıyla alınan 25 ton, patates yüklü tır Suriyeliler için bölgeye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Emlak Kredi İlkokulu'nda kampanya başlatıldı. Öğrencilerin harçlıklarıyla destek verdiği kampanya kapsamında toplanan 25 ton patates yüklü tır, düzenlenen törenle bölgeye gönderildi.



Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, yaptığı açıklamada, Suriye'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Bölgeye yardım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün Emlak Kredi İlkokulu öğrencilerinin tedarik etmiş olduğu bir tır yardımı bölgeye uğurluyoruz. Çocuklarımız kendi harçlıkları ile velilerinin desteğiyle kısa zamanda bir tır yardım malzemesi aldı. Şu ana kadar 625 ton gıda yardımı gönderdik. Bu Aksaray'ın Suriye'deki kardeşlerini ne kadar sevdiğinin bir göstergesidir. Bölgeye yardımlarımız mağduriyetler bitene kadar devam edecektir."

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.