Aksaray'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

AKSARAY (AA) - Aksaray merkez mahalle muhtarlarının sorunlarının görüşüldüğü mahalli idare toplantısı düzenlendi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları sorunlarını ve taleplerini aktardı.

Vali Aykut Pekmez yaptığı açıklamada kamu kurumlarının ve yerel yönetimin ellerindeki imkanların üstünde hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Atanmış ve seçilmişlerin görevleri gereği bölgeye ve şehre hizmet için çalıştıklarını belirten Pekmez, şunları kaydetti:

"Bizlerde birçok şey yapmak istiyoruz ama takdir edersiniz ki bizim, belediyemizin elindeki maddi imkanlar ve hizmetlerin önceliği sıralaması yapıldığında bütün hizmetleri ihtiyaçları bir anda gidermemiz mümkün olmuyor. Mevzuat gereği yapmamızın mümkün olmadığı işlerde var. Bunlarda bizim için sınır.

Ama hepimiz insanız, göremediğimiz, farkına varamadığımız işlerde olabilir. Bu tür toplantılarla bu eksiklikleri beraber istişare ederek bunları görüşerek süreç içinde bu eksiklikleri gidererek daha iyi hizmet etme imkanı buluruz."

Toplantıda daha sonra söz alan mahalle muhtarları, mahallelerin sorunlarını anlattı.