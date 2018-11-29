Aksaray'da muhtarlar toplantısı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı, merkeze bağlı köyler ile mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda öneri ve talepleri dinledi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlara hitap eden Vali Mantı, kent için elbirliği içerisinde gayret göstereceklerini söyledi.

Toplantı ile kamu kurumlarının yapmış olduğu hizmetlere ilişkin değerlendirme yapmayı ve muhtarlarla tanışarak talep ve isteklerini dinlemeyi amaçladıklarını belirten Mantı, "Hep birlikte, karşılıklı güven esasına dayanan iş birliği çerçevesinde ortak aklı kullanarak, Aksarayımıza, köyümüze, bulunduğumuz hangi mekan varsa oraya doğru iş yapma adına çalışacağız. Sizlerle enerjimizi bir araya getirerek daha güzel işler yapma çabasındayız. İnanıyorum ki tüm dairelerimiz imkanlarını sonuna kadar kullanıyor. En güzel işler yapma adına daire amirlerimiz ve çalışanları, gecesini gündüzüne katarak iyi niyet çerçevesinde çalışıyor." diye konuştu.

Toplantıda söz olan muhtarlar köy ve mahallelerinde yaşanan sorunlar hakkında öneri ve taleplerini dile getirdiler.

Toplantıya, vali yardımcıları Gürkan Karaman, Hakkı Loğoğlu, Şahin Bayhan, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve kamu kurumları yetkilileri katıldı.