AKSARAY (AA) - Aksaray'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na Çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Tetik, yönetim sisteminin en alt yapı taşı olan muhtarlığın köy ve mahalle muhtarlıkları ile hizmetlerin dayanışma ve ortak sorumluluk içinde yerine getirilmesinde önemli ve etkin bir konum üstlendiğini söyledi.

Törenin ardından Tetik beraberinde dernek yönetim kurulu üyesi muhtarlardan oluşan heyet ile Vali Aykut Pekmez’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Pekmez, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Aksaray Valiliği ev sahipliğinde mahalle ve köy muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Pekmez, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla devlet arasındaki en önemli köprü olduğunu söyledi.

Muhtarlığın en eski idari birimlerinden birisi olduğunu kaydeden Pekmez, "Muhtarlık vatandaşlarla devlet arasındaki en önemli köprü. O açıdan muhtarlarımız vatandaşların devletle olan ilişkisinde önemli bir görev üstleniyorlar. Devletin gözü ve kulağı sizlersiniz. Bu köprü görevini ne kadar iyi yapabilirsek vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarını gidermiş oluruz." diye konuştu.

AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ise, muhtarların da görev süreleri boyunca vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm aradıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletin oyu ile seçildikten sonra külliyenin kapılarını sonuna kadar millet iradesine açacağını söylediğini ifade eden İnceöz, "Sayın Cumhurbaşkanımız en küçük alanda en yoğun şekilde çalışan muhtarlarımızla seçildikten sonra yıl içinde çok önemli toplantılarla buluştu. O toplantıların birinde '19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanmasını ilan edelim' dedi ve yasalaştı. 3 yıldır bu günü kutluyoruz." diye konuştu.

Köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı yemek programı sonunda Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Tetik, muhtarlar adına Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti.