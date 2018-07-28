Aksaray'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Engin Kabar (40) idaresindeki 34 AFJ 107 plakalı minibüs, Aksaray-Konya karayolunun 31'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kabar'ın yanı sıra minibüsteki Sevgi (41), Elif Bihter (17), Ebrar (14), Ahmet Faruk (9) ve Ömer Asaf Kabar (1), Erdinç Tiken (47) ile Japonya uyruklu Lika (36), Melisa (9) Batuhan Kawai (4) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Minibüste bulunanların tatil için gittikleri Muğla'nın Bodrum ilçesinden Nevşehir'e dönüş yaptıkları belirtildi.