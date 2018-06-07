Aksaray’da kadın çiftçiler girişimcilik sertifikası aldı

AKSARAY (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Aksaray'da "Kadın Çiftçiler Girişimcilik Eğitimi" sertifika törenine katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 75 kadın çiftçiye sertifikaları, İnceöz tarafından verildi.

Sertifika töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan İnceöz, kadınların hayatın her alanında, evde, işte, tarlada varlık gösterdiğini söyledi.

"Yaptıkları işlerle, başarılarıyla gurur duyduğumuz nice kadınımız var" diyen İnceöz, şöyle konuştu:

"Artık kadınların bulduğu iş imkanları ile ekonomik büyümeye katma değer sağladı. AK Parti iktidarı olarak her zaman kadınlarımızın yanında yer aldık. AK Parti döneminde kadınlara verilen desteklerle kadın girişimcilerin sayısı arttı ve verdiğimiz teşviklerle de bu sayı günden güne artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da destekleriyle kadınlarımıza yönelik yeni iş imkanları ile ekonomimize de katma değer sağlayarak büyütmüş oluyoruz. Artık her kurumda rahatlıkla iş bulabilen, çalışabilen kadınlarımız bulunuyor."

