Aksaray'da kaçak silah operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze...