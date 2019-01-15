Aksaray'da kablo hırsızlığı iddiası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Türk Telekom'a ait bakır kabloları çalan 4 kişi tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde Türk Telekom'a ait 500 metre uzunluğunda bakır kablolar kesilerek çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karıştıkları anlaşılan Uğurcan A. (20), Yasin E. (20), Ali Y. (16) ve Cemal U. (17) isimli zanlıları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Çalınan kabloların değerinin 20 bin lira olduğu öğrenildi.