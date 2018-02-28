Aksaray'da ilkokul öğrencileri yangın tatbikatı yaptı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, bir ilkokulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Atatürk ilkokulunda gerçekleştirilen yangın tatbikatında, öğrencilere olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Okul zilinin çalmasıyla başlayan tatbikatta, öğrenciler sınıfları hızla boşaltarak okul bahçesinde toplandı.

Tatbikatta senaryosu gereği okulda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın ardından öğrenciler yangınla ilgili bilgilendirildi.



