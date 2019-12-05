Son Dakika

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Samet Aydoğdu (22) idaresindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde Muhammed Yunus Yıldız ( 29) yönetimindeki 68 EC 372...

Genel 05.12.2019, 14:33
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samet Aydoğdu (22) idaresindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde Muhammed Yunus Yıldız ( 29) yönetimindeki 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 38 ABT 579 plakalı araçta bulunan Elif (53), Mehmet (57), Sevda (41) ve Elifsu Aydoğdu (4) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Muhammed Yunus Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

#Aksaray #trafik kazası
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@