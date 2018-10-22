Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hamza Sezgin (35) idaresindeki 68 FB 751 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı ile birleşen Paşacık Mahallesi 1678 Sokak kavşağında Ahmet Sarıkaya (60) idaresindeki 68 HV 611 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile Emine Sarıkaya (72) ile Semra Sezgin (30) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.