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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

- Eskil ilçesindeki kazada hayatını kaybeden kişinin yakınları ve ilçe sakinleri, yolu bir süre ulaşıma kapattı

24 Aralık 2017 Pazar 18:06
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Seyit Ali Tarhan (58) yönetimindeki 68 LE 053 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 70. kilometresinde Nuh Arslan (36) idaresindeki 42 DSA 68 plakalı otomobille çarpıştı.

Tarhan'ın kullandığı otomobilde bulunan Dudu Tarhan (55), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücüler ile araçlardaki Sami Bozdağ (38), Tuba (33) ve Mustafa Burak Arslan (6), 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tarhan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

- Yolu ulaşıma kapattılar

Kaza yerine gelen Tarhan'ın yakınları ve ilçe sakinleri, aynı mevkide daha önce de ölümlü trafik kazaları olmasına rağmen önlem alınmadığını öne sürerek, yolu ulaşıma kapattı.

Jandarma ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen yolu ulaşıma açmayan, trafik lambaları konulmasını isteyen grup, olay yerine gelen Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal ve Belediye Başkanı Niyazi Alçay ile görüştü.

Kaymakam Kartal'ın gerekli önlemlerin alınacağı sözü üzerine grup, yaklaşık 45 dakika süren eylemlerini sonlandırarak yolu ulaşıma açtı.

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