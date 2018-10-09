Aksaray'da hırsızlık

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro...