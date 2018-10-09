Aksaray'da hırsızlık

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Coğlaki Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen A.H.S. (23), S.D. (31) ve M.K.S. (27) kent merkezinde bulunan evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.