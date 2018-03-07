Aksaray'da hanımeli pazarı açıldı

AKSARAY (AA)- Aksaray Belediyesi ile Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından kadınların el emeği ürettiği ürünlerini satabilecekleri "Annelerimizin Elinden Hanımeli Pazarı"nın açılışı yapıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiği günden beri her zaman kadınlara yönelik faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Kadınların gerek meslek edindirme kurslarında gerekse kendilerinin ürettiği ürünlerin satışını ve sergisini yapabilmeleri için etkinlik düzenlediklerini ifade eden Yazgı, şöyle konuştu:

"Bugün hanımların yaptığı el emeği ürünlerini satabilecek pazarın açılışı için toplandık. Burada kadınlar, el emeği göz nuru yapmış olduğu ürünleri pazar alanında sergileyecekler. Bu haftada bir gün yapılacak. Etkinliği de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün başlattık. Kadınların yapmış olduğu güzellikleri görmek bizim için de çok mutluluk verici. Onlara bu tür imkanlar verildiği zaman nasıl eserler çıkartabileceklerini burada görebiliyoruz. Ayrıca bugün pazardan elde edilecek geliri de Afrin'deki Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla vakfa bağışlayacağız."

Kadınlardan Hatice Düzel ise meslek edindirme kurslarında ürettiği ürünleri sergilemek için pazara geldiğini belirterek kendilerine imkan sağladığı için Belediye Başkanı Yazgı'ya teşekkür etti.