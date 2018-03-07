Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Aksaray'da hanımeli pazarı açıldı

AKSARAY (AA)- Aksaray Belediyesi ile Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından kadınların el emeği ürettiği ürünlerini satabilecekleri "Annelerimizin Elinden Hanımeli Pazarı"nın açılışı yapıldı.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin...

07 Mart 2018 Çarşamba 14:59
Aksaray'da hanımeli pazarı açıldı
banner230

AKSARAY (AA)- Aksaray Belediyesi ile Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından kadınların el emeği ürettiği ürünlerini satabilecekleri "Annelerimizin Elinden Hanımeli Pazarı"nın açılışı yapıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiği günden beri her zaman kadınlara yönelik faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Kadınların gerek meslek edindirme kurslarında gerekse kendilerinin ürettiği ürünlerin satışını ve sergisini yapabilmeleri için etkinlik düzenlediklerini ifade eden Yazgı, şöyle konuştu:

"Bugün hanımların yaptığı el emeği ürünlerini satabilecek pazarın açılışı için toplandık. Burada kadınlar, el emeği göz nuru yapmış olduğu ürünleri pazar alanında sergileyecekler. Bu haftada bir gün yapılacak. Etkinliği de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün başlattık. Kadınların yapmış olduğu güzellikleri görmek bizim için de çok mutluluk verici. Onlara bu tür imkanlar verildiği zaman nasıl eserler çıkartabileceklerini burada görebiliyoruz. Ayrıca bugün pazardan elde edilecek geliri de Afrin'deki Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla vakfa bağışlayacağız."

Kadınlardan Hatice Düzel ise meslek edindirme kurslarında ürettiği ürünleri sergilemek için pazara geldiğini belirterek kendilerine imkan sağladığı için Belediye Başkanı Yazgı'ya teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
AçılışAksarayAksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin YazgıAnnelerimizin Elinden Hanımeli Pazarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim