Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince başlatılan "Halk Günü" uygulamasında vatandaşlar sorunlarını doğrudan belediye başkanına aktarıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her Salı düzenlenen Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Yazgı, halkın istek ve taleplerini dinliyor.

Vatandaşların isteği doğrultusunda ilgili birim müdüründen bilgi alan Yazgı, Aksaray Belediyesi'nde açıklık ve şeffaflığa büyük önem verildiğini söyledi.

Belediyenin tüm kapılarının vatandaşlara açık olduğunu hatırlatan Yazgı, görüşmeye gelen vatandaşların ilettiği sorunların bir çoğunun ilgili belediye birimince anında çözüme kavuşturulduğunu belirtti.