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Aksaray'da halk günü toplantısı yapıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı başkanlığında, halk günü toplantısı gerçekleştirildi.Yazgı, makamında kabul ettiği vatandaşların, istek ve taleplerini dinledi. Yazgı, yaptığı açıklamada, toplantı kapsamında...

02 Ocak 2018 Salı 12:36
Aksaray'da halk günü toplantısı yapıldı
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AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı başkanlığında, halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Yazgı, makamında kabul ettiği vatandaşların, istek ve taleplerini dinledi.

Yazgı, yaptığı açıklamada, toplantı kapsamında doğrudan yapılan görüşmelerin, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması ve taleplerin yerine getirilmesinde etkili olduğunu belirterek, bu tür toplantıların sürekli hale getirileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Yazgı, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri ilgili müdürlüklere ileterek, taleplerin yerine getirilmesi konusunda talimat verdi.


Anahtar Kelimeler:
Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin YazgıHalk Günü Toplantısı
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