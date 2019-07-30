Aksaray'da halk günü toplantısı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, başkanlığında, kentte halk günü toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorunları dinlendi, talepleri alındı.

Vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat veren Başkan Dinçer, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşları tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ettiklerini kaydeden Dinçer, "Çalışmalarımızı verimli ve etkili bir şekilde yürütmek ve hizmet kalitemizi artırmak için halk günü toplantıları çok önemli. Halk günü toplantılarında vatandaşlarımızla buluşmamızda vatandaşlarımızdan aldığımız öneriler sorunların planlı, sağlıklı ve hızlı bir şekilde çözülebilmesi için bizlere yol gösterici nitelikte oluyor." diye konuştu.



