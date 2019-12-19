Son Dakika

Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

Genel 19.12.2019, 12:40
2
Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.D. (30), Y.Ç. (32) A.K. (35) ile Afganistan uyruklu Ş.K.H. (32) ve K.S. (32) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#Aksaray #Göçmen Kaçakçılığı #operasyon
Yorumlar (0)
banner287
banner269
11°
açık
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:47
Öğle 12:43
İkindi 15:09
Akşam 17:29
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@