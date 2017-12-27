Aksaray'da ''Girişimcilik ve Markalaşmak'' konferansı

AKSARAY (AA) - Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi'nde, ''Girişimcilik ve Markalaşmak'' konferansı düzenlendi.

Baskı Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri alanında girişimci olan Koray Kurhan, okulda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, iyi bir girişimcinin merak etmekten, soru sormaktan hiç çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Girişimcinin sürekli araştırma geliştirme içerisinde olmasının kendisini geliştirecek en önemli etken olduğunu aktaran Kurhan, girişimciliğin Türkiye için çok önemli olduğunu, gelişmiş ülkeler arasına katılmanın tasarım, kodlama, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarından geçtiğini kaydetti.

Proje koordinatörü Celal Öngün ise, Oğuz Kağan'ın iki öğretisinden biri olan ''Bir Türk Kendi Adını İcat Yaparak Hak Eder ve Kazanır'' felsefesini okulda uyguladıklarını ifade ederek eğitim ve öğretime önem verdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Kurhan, yerli bir üç boyutlu yazıcı firması olan Zaxe 3d yazıcılarının kuruluş ve oluşum serüvenini anlattı.

Proje kapsamında Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi teknoloji ve tasarım atölyesinde hazırlanacak olan 3d endüstriyel ürün tasarımları ve patent çalışmaları hakkında bilgi alan Kurhan, öğrencilerin tasarım atölyesinde kurulumunu yaptığı bir yazıcının yaptığı baskıyı izledi.