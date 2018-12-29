Aksaray'da fidan dağıtımı

AKSARAY (AA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aksaray’da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü...