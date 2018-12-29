Aksaray'da fidan dağıtımı

AKSARAY (AA) - Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aksaray’da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.
Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından Karamanoğlu Ulucami önünde sedir, ceviz, badem türlerinden toplam 2019 adet fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte fidanlar kısa sürede dağıtılırken uygun mevsim ve hava koşullarında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımının tekrar yapılacağı bildirildi.