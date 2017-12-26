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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyonda 4 eczacı gözaltına alındı

26 Aralık 2017 Salı 10:32
Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 4 eczacı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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