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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu
AKSARAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle...
Genel 11.12.2019, 15:49
AKSARAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, R.A. ve Z.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.
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