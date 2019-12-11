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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle...

Genel 11.12.2019, 15:49
Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu
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AKSARAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmenler R.A. (33) ve eşi Z.A'nın (33) Aksaray'da bir evde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, R.A. ve Z.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

#Aksaray #Bylock #FETÖ #operasyon
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