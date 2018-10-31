Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişiden 9'u yakalandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğrenim gördükleri harp okullarından ihraç edildiği belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.