Aksaray'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul ve polis okulu öğrencisi 10 kişi hakkında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

