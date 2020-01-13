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Aksaray'da evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı
Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir evden kaçan örümcek cinsi maymun, yakalandı.
Genel 13.01.2020, 17:39
İlçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bir maymunun insanlara ve evcil köpeklere saldırdığını gören vatandaşlar, durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ile Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirilerek yiyecek verilen örümcek cinsi maymun, Konya Hayvanat Bahçesi'ne götürülmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.