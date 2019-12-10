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Aksaray'da ev yangını
AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kılıçaslan Mahallesi'nde İran vatandaşı Mılad Rastak'a (34) ait 2 katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki...
Genel 10.12.2019, 19:39
AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
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