Aksaray'da ev yangını

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kılıçaslan Mahallesi'nde İran vatandaşı Mılad Rastak'a (34) ait 2 katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Yangın sonrası evde hasar oluştu.