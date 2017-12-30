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Aksaray'da ''Engelsiz Servis'' projesi

AKSARAY (AA)- Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Gönül Dostları Zeka Oyunları ve Zihin Sporları Derneği arasında "Engelsiz Servis" projesi imza töreni düzenlendi....

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:08
Aksaray'da ''Engelsiz Servis'' projesi
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AKSARAY (AA)- Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Gönül Dostları Zeka Oyunları ve Zihin Sporları Derneği arasında "Engelsiz Servis" projesi imza töreni düzenlendi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törende, engelli bireylerin sosyal hayat içerisinde yer almaları, üretim ve istihdama katılmalarının sağlanmasında çok önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğinde Aksaray'ın belirlenen hedefleri aştığını ifade eden Pekmez, Aksaray'da 13 bin 553 kişinin istihdam seferberliği projesi kapsamında işe başladığını aktardı.

Dezavantajlı grup olarak engellilerin üretime, istihdama ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için devletin ve hükümetin son yıllarda çok önemli yenilikler yaptığını ifade eden Pekmez, şöyle konuştu:

"Bugün Aksaray'da engelli bireylerin sosyal hayat içinde özellikle çalışma hayatı içinde yer alması için yapılan çalışmalarda 4 olan proje bu yıl 43'e çıktı. Bu konuda başta aileler olmak üzere İş Kurumu müdürümüze ve personeline çok teşekkür ediyorum. Bu projede yer alan 10 kardeşimiz, eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışma hayatı içinde yer alacaklar."

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