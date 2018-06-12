Aksaray'da ek hastane binası temeli atıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek 200 yataklı ek binanın temeli atıldı.

Tacin Mahallesi'ndeki 400 yataklı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptırılacak 200 yataklı ek hizmet binasının yapımına düzenlenen temel atma töreniyle başlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 16 yıllık AK Parti iktidarının insan hayatına verdiği değer ve önemin ortada olduğunu dile getirerek, Türkiye’de her alandaki dönüşümün 16 yıllık mimarının AK Parti olduğunu, 16 yıl öncesine bakıldığında nereden nereye gelindiğinin daha iyi anlaşılacağını belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yücelsin" mantığıyla siyaset yaptıklarını ve hizmet üretebilmek için çalıştıklarını ifade eden İnceöz, şunları kaydetti:

"İnsanların cebinde parası olmadığı zaman hastane kapılarında yüzlerine bakılmadığı dönem, ölülerini dahi alamadıkları dönemler 16 yıl öncesinin Türkiye manzarasıydı. O dönemde anlatılırdı. Avrupa’da insan hayatına şöyle değer veriliyor, hastaları için helikopterler gönderiliyor, uçaklar gönderiliyor denilirdi. Bugün 18 yaşına kadar herkesin sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi dahil olmak üzere eskiden sadece cebinde parası olan insanların gidebileceği nitelikli hastaneler, zengin fakir ayrımı olmaksızın insan olması üzerinden vatandaş olması mantığı üzerinden, artık herkesin erişebileceği bir merkez haline geldi."

Aksaray Valisi Aykut Pekmez de sağlık hizmetlerinin devletin en önemli hizmetlerinin en başında geldiğini söyledi.

Törene, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de katıldı.