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Aksaray'da demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarının bahçesinin demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini gören vatandaşlar, hayvanı...
Genel 04.12.2019, 15:36
AKSARAY (AA) - Aksaray'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarının bahçesinin demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi.
Çalışmayı izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kurtarılan sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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