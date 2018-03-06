Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Aksaray'da "Çobanlar Yarışıyor" bilgi yarışması

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, "6. Çobanlar Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Endüstri Meslek Lisesi Konferans...

06 Mart 2018 Salı 16:20
Aksaray'da
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, "6. Çobanlar Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgi yarışmasında, 8 çoban meslekleriyle ilgili soruları doğu cevaplamak için yarıştı.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, birlik olarak küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının küçükbaş hayvancılıkta verimlilik ve üretimi arttırmak olduğunu dile getiren Aktürk, "Bunu yapmamız için hayvan sayımızın ve üretimin arttırılması gerekiyor. Bunla ilgili tarımsal danışmanlık hizmetlerimizi birlik bünyesinde sürdürüyoruz. İlimizde yaklaşık 10 yıldır da bu tür yarışmalar düzenleyerek çobanlarımızın eğitimde ileri seviyeye ulaşmasını amaçlıyoruz. Yarışmacıların tümüne başarılar dilerim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, çobanlara meslekleriyle ilgili 15 soru soruldu. Yarışmada sorulara doğru yanıtlar vererek birinci olan Rahim Aydın'a 5 bin, ikinci Merve Altan'a 3 bin, üçüncü Emin Baydilli'ye ise 2 bin lira ödül verildi. Ayrıca diğer 5 yarışmacıya da çeyrek altın hediye edildi.

Törene, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve çiftçiler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut AktürkAksaray'da "Çobanlar Yarışıyor" Bilgi Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim