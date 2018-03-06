AKSARAY (AA) - Aksaray'da, "6. Çobanlar Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgi yarışmasında, 8 çoban meslekleriyle ilgili soruları doğu cevaplamak için yarıştı.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, birlik olarak küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Amaçlarının küçükbaş hayvancılıkta verimlilik ve üretimi arttırmak olduğunu dile getiren Aktürk, "Bunu yapmamız için hayvan sayımızın ve üretimin arttırılması gerekiyor. Bunla ilgili tarımsal danışmanlık hizmetlerimizi birlik bünyesinde sürdürüyoruz. İlimizde yaklaşık 10 yıldır da bu tür yarışmalar düzenleyerek çobanlarımızın eğitimde ileri seviyeye ulaşmasını amaçlıyoruz. Yarışmacıların tümüne başarılar dilerim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, çobanlara meslekleriyle ilgili 15 soru soruldu. Yarışmada sorulara doğru yanıtlar vererek birinci olan Rahim Aydın'a 5 bin, ikinci Merve Altan'a 3 bin, üçüncü Emin Baydilli'ye ise 2 bin lira ödül verildi. Ayrıca diğer 5 yarışmacıya da çeyrek altın hediye edildi.

Törene, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve çiftçiler katıldı.

