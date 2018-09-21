Aksaray’da cinayet

AKSARAY (AA) - Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyünde annesi Aynur Gedik'in evine gelen Hasret Gedik, kadının elleri ve ayakları bağlı yerde hareketsiz yattığını gördü.
Gedik, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kadının birlikte yaşadığı Murat B'nin Gülağaç ilçesine gittiğini tespit etti.
Berberde tıraş olurken gözaltına alınan şüpheli, Güzelyurt Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Başlatılan soruşturma devam ediyor.