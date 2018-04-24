Aksaray'da bocce ve dart antrenörlük kursları sona erdi

AKSARAY (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından açılan 1. kademe antrenörlük kursları Aksaray'da sona erdi.

Aksaray Dağılgan Spor Tesisleri'nde 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kurs programlarına bocce spor branşına 31, dart spor branşına ise 39 antrenör adayı katıldı.

TBBDF Aksaray İl Temsilcisi Muhammet Çevik, gazetecilere yaptığı konuşmada, bocce ve dart sporunun tanıtımının yapılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek amaçlarının sporla çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu kaydetti.