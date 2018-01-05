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Aksaray'da bir yılda kaçak avcılara 43 bin liralık ceza

KONYA (AA) - Aksaray'da 2017 yılında kaçak kara avcılığı yaptığı belirlenen 44 kişiye, 43 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı bildirildi.Aksaray Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,...

05 Ocak 2018 Cuma 13:00
Aksaray'da bir yılda kaçak avcılara 43 bin liralık ceza
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KONYA (AA) - Aksaray'da 2017 yılında kaçak kara avcılığı yaptığı belirlenen 44 kişiye, 43 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı bildirildi.

Aksaray Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, geride kalan 2017 yılında, kara avcılığı kanununa muhalefet eden kişilerin, cezasız bırakılmadığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, Aksaray Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından sahada sürdürülen denetim ve kontrollerde, 220 avcının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, bunlardan 44'üne ise kara avcılığa kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 34 bin 774 liralık idari para, 8 bin 850 lira da tazminat cezası olmak üzere toplamda 43 bin 624 liralık para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerde ayrıca 3 yarı otomatik av tüfeği ile 1 ses cihazı ve 29 yaban hayvanına el konulduğu vurgulanarak, ekiplerin faaliyetlerini 2018 yılında da ara vermeden tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.



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