Aksaray'da bilgi evine vatandaşlardan ilgi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da "Cemalettini Aksarayi Bilgi Evi" vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Kentin en işlek bölgesi olan Kafeler Caddesi üzerine konumlandırılan kitap tasarımlı bilgi evine Aksaraylılar büyük ilgi gösteriyor.

Ocak ayında faaliyete geçen bilgi evinde Yaşar Kemal'den Nazım Hikmet'e, Necip Fazıl Kısakürek'ten Umberto Eco'ya kadar onlarca ünlü yazarların klasik ve kült serileri yer alıyor.

Öğrenciler, bilgi evine kaydını yaptırıp 15 gün süreyle kitap alabiliyor ya da kayıt yaptırmadan bilgi evinde kitapları okuyabiliyor. İki katlı olarak tasarlanan bilgi evinin alt katı kitapların olduğu kütüphane, üst katı ise kitap okuma odası olarak kullanılıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgi evinin Aksaray'da yoğun ilgi gördüğünü, bu yüzden şehrin birçok yerinde bu evleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bilgi evinin kentte öğrencilerin en kolay ulaşabilecekleri yerlere konumlandıracaklarını belirten Yazgı, şunları kaydetti:

"Dünya klasikleri ile çok aşırı uçta olmayan ve her düşünceye hitap eden yazarların önemli eserlerini burada topladık ve bunları sürekli olarak yenileyeceğiz. Bir öğrenci buradaki eserlerin tamamını satın almak istese neredeyse bir servet ödemesi gerekir. Ancak biz bu eserleri öğrencilerimize hem ücretsiz sunuyoruz hem de ayağına kadar götürüyoruz. Tek isteğimiz öğrencilerimizin öğrenim sürecinde iş hayatına atılmadan önce önemli eserleri okumalarını sağlamak. Zira bu eserler her alanda insana katkı sağlıyor."