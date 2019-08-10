Aksaray'da bayramlaşma programı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği Kurban Bayramı dolayısıyla kente tebrikat programı düzenledi.

Aksaray protokol üyeleri Kurban Bayramı arefesinde huzurevi, hastane, emniyet ve Jandarma teşkilatlarına bayram ziyaretinde bulundu.

Öğretmenevi'ndeki programa Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Tebrikat programının ardından Vali Ali Mantı eşi Işıl Mantı ve beraberindeki heyet huzurevini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Ali Mantı hasta ve yakınlarının bayramını tebrik etti.

Dha sonra Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden heyet teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı.