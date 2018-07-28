Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kentte "Başkan Mahallemizde" projesini başlattı.

Sabah içtiması ile işe koyulan ve mahallede yapılacak iş dağılımının ardından başlayan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yazgı, aynı zamanda mahallede ikamet eden şehit yakınları, gazi, yaşlı ve engellileri de ziyaret ediyor.

Sabah erken saatlerde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte belediyedeki 250 kişilik çalışma ekibini mahallelerde toplayan Başkan Yazgı yaptığı açıklamada, "Belediyede oturup beklemek yerine mahalleye inerek, mahallenin sorunlarını yerinde dinleyerek çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla artık belediyemiz mahallelerimiz." dedi.

Bütün icracı müdürlüklerin sahada olduğunu belirten Yazgı şunları kaydetti:

"Artık yeni bir belediyecilik anlayışı gerçekleştiriyoruz. 8 - 5 klasik belediyecilik anlayışından artık sabahın en erken saatlerinde başlayıp gecenin 11'inde biten çalışmalar başlattık. Bu çalışmamızın özeti şu, bizler 250 kişilik bir ekiple tüm mahallerimize iniyoruz. Sabah 7'de bir içtima alanı belirliyor ve o alanda mahallede yapacağımız işlerin plan ve programlamasını konuşuyoruz.

İcracı müdürlükler 250 kişilik kadro ile başkan yardımcılarımızın da bu işin başında bulunmaları suretiyle bundan sonra belediyeciliği belediyede oturan bir halden artık mahallelerde direk işin başında olup bir tam günü o mahallede geçirmek suretiyle bir çalışma başlattık. Mahallelerdeki talep ve istekleri yerinde görüp anında çözüm üretmek için çalışıyoruz."

