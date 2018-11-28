Aksaray'da apartmanda yangın

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Meryem Karınca (20), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karınca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.