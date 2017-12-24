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Aksaray’da "Annem Babam Camideyim" programı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi ve Aksaray ÖNDER İmam Hatipler Derneği tarafından organize edilen "Annem Babam Camideyim" temalı sabah namazı buluşmaları kapsamında bir araya gelen vatandaşlar Kudüs için dua etti. Aksaray Belediye...

24 Aralık 2017 Pazar 10:39
Aksaray’da
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AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi ve Aksaray ÖNDER İmam Hatipler Derneği tarafından organize edilen "Annem Babam Camideyim" temalı sabah namazı buluşmaları kapsamında bir araya gelen vatandaşlar Kudüs için dua etti.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, program öncesi Ulu Cami önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kudüs'e dua etmek için sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi.

Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Yazgı, "Mescid'i Aksa bizim kutsal ibadet merkezlerimiz arasında yer almaktadır. Müslümanlar olarak ABD'nin Kudüs kararını kınıyor ve tepki gösterdiğimizi tekrar ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da her platformda söylediği gibi, dünya 5 ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı karar reddedildi. Bu son kararla da dünyanın 5'ten büyük olduğunu gördük."

Aksaray ÖNDER İl Başkanı Kuddusi Bakar ise hedeflerinin sabah namazlarında camileri doldurmak olduğunu aktararak programa katılan herkese teşekkür etti.


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