AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2018 yılı hasat dönemi başladı.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Saklav ile biçerdöverle arpa biçerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

Merkeze bağlı İncesu köyünde Murat Eskil’e ait tarlada gerçekleştirilen hasatta üreticilerin dane kaybının önlenmesi için yapacakları anlatılarak bu konuda sıkı denetim yapılacağı bildirildi.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ziraat Odası ve Tarım Müdürlüğü mühendislerinin sahada biçerdöver denetimleri yapacağını söyledi.

Dane kaybının hem üretici açısından hem milli ekonomi açısından ciddi kayıplara neden olduğunu belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizden isteğimiz biçerdöverlerin hasat yaptığı anda basit bir kontrolle dane kaybının olup olmadığını kontrol etsinler. Biçerdöver dane atıyorsa durumu hemen bize bildirsinler. Ekiplerimiz hasat dönemi boyunca sahada olacak hemen müdahale edilecek."

Kış ayında yağışların beklenilen seviyede olmadığını ancak bahar yağmurlarının çok iyi geçtiğini vurgulayan Koçak, ürün rekoltesini geçen yıla göre daha iyi beklediklerini söyledi.

Aksaray Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Saklav ise dekar alanda alınan verimin arttırılmasına yönelik olarak dane kaybının önlenmesinin önemini belirtti.

8 ekip oluşturarak denetimlere başladıklarını ifade eden Saklav, "2017 yılında dekardan alınan verim miktarı 250 kg civarında, bu yıl kuruda 300 suluda 700-800 kg verim bekliyoruz. Çiftçilerimizin dane kaybına uğramaması için sahada ekiplerimiz biçerdöverleri tabla ve biçim yönünden kontrol ediyor." dedi.