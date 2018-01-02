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Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nazım Kara (44) idaresindeki 68 KP 134 plakalı otomobil, Aksaray-Ihlara Karayolu Doğantarla...

02 Ocak 2018 Salı 21:22
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazım Kara (44) idaresindeki 68 KP 134 plakalı otomobil, Aksaray-Ihlara Karayolu Doğantarla köyü mevkisinde, Durmuş Çevik'in (23) kullandığı 07 D 7710 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kara ve Çevik ile otomobillerdeki Reyhan Aktürk (46), Savaş Makal (41), Muhammet Yiğit (17), Meryem Ana Çevik (60) ile Ahmet (69) ve Hatice El (65) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice El, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet El'in de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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