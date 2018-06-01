Aksaray'da 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Akçakent köyünde düzenlenen operasyonda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakent köyünde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, Hint keneviri ekildiği belirlenen alana operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9,5 kilogram ağırlığında toplam 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili . (52) ve M.A (39), gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 80 adet fişek bulundu.
Başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.