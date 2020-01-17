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Aksaray'da "10 numara yağ" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
- Atık yağların akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü iddia edilen fabrikada 90 ton "10 numara yağ" ele geçirildi
Genel 17.01.2020, 10:04
AKSARAY (AA) - Aksaray'da atık yağların işlenerek akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğü iddia edilen fabrikaya düzenlenen operasyonda 90 ton "10 numara" yağ ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından fabrikaya düzenledikleri operasyonda 90 ton işlenmemiş "10 numara yağ", 4 akaryakıt pompası ve 5 ton gaz yağı ele geçirdi.
Operasyonda T.E.A. (39), G.K. (37), S.D. (37), H.S. (32), E.B. (24), Y.K. (55), T.S. (62), K.I. (32) ve C.G. (42) yakalandı.