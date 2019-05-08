Aksaray'a köy altyapıları için 16 milyon lira ödenek ayrıldı

AKSARAY (AA) - Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında Aksaray'a 16 Milyon 122 bin lira ödenek tahsis edildi.

Valilik Toplantı salonunda Vali Ali Mantı Başkanlığında 2019 KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Şahin Bayhan İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve ilgili il müdürleri katıldı.

Vali Ali Mantı burada yaptığı açıklamada KÖYDES kapsamında muhtarlardan gelen taleplere göre ağırlıklı olarak kilitli parke taşı işlerinin yapıldığını 2019 yılı içinde bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Merkez ve ilçelere tahsis edilen ödeneklerin nüfus, altyapı durumu ve öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bakanlık tarafından belirlendiğini ifade eden Vali Mantı, "Aksaray'da köylerin eksiklik ve ihtiyaçlarının giderilmesinde önceliklerini iyi belirleyeceğiz. Yapılacak işler sağlam olsun. Kamu kaynakları en verimli şekilde kullanılmalı buna dikkat edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.