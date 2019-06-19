Aksaray ve Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kaçak silah satışı yaptığı belirlenen örgüte yönelik operasyon düzenledi.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 2 bin mermi, çok sayıda av tüfeği fişeği ve faturasız 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.