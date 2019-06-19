Aksaray ve Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kaçak silah satışı yaptığı belirlenen örgüte yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezi ile Topakkaya beldesi, Macarlı ve Altınkaya köylerinin yanı sıra Kayseri'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, . (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B'yi (41) gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 2 bin mermi, çok sayıda av tüfeği fişeği ve faturasız 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



