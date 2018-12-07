Aksaray Valisi Mantı'dan ilçelere ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı, Sarıyahşi, Ağaçören ve Ortaköy ilçelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Mantı, ilçeleri tanımak, sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi almak üzere başlattığı ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıyahşi, Ağaçören ve Ortaköy ilçelerini ziyaret ederek, bir dizi incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretlerine Kaymakamlıklarla başlayan Mantı, Sarıyahşi Kaymakamı Sercan Sakarya, Ağaçören Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ve Ortaköy Kaymakamı Fatih Görmüş'ten ilçeler hakkında bilgi aldı.

İlçelerin belediye başkanlıkları, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma komutanlıklarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin sorumluluk alanlarında yürüttükleri hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mantı, Sarıyahşi ve Ağaçören ilçeleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.

Aşçı yardımcılığı, servis elemanı ve dikiş kurslarına katılan kadınlarla görüşen Vali Mantı, kursları tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Ziyaretlerinde muhtarların sorun ve taleplerini de dinleyen Mantı, Aksaray'da iyi şeyleri çoğaltmak için çalışacaklarını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini belirten Mantı, "İlin imkanlarını dengeli bir şekilde bütün ilçelerimize sunacağız. Hep beraber iyi olanı çoğaltmak için gayret göstereceğiz." dedi.















